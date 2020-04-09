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Kartal'da pes dedirten görüntüler

Sahilde yürüyüş yapmanın yasaklandığı ve cezai işlemlerin uygulandığı şu günlerde Kartal Sahil'de pes dedirten görüntüler ortaya çıktı.

09.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:06
Kartal'da pes dedirten görüntüler

Sahilde yürüyüş yapmanın yasaklandığı ve cezai işlemlerin uygulandığı şu günlerde Kartal Sahil'de pes dedirten görüntüler ortaya çıktı. Kartal sahilde bir kadın, yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri tarafından hayat kadınına cezai işlem uygulandı.Koronavirüsle mücadele kapsamında sahilde yürüyüş ve spor yapmanın yasaklanmasının ardından polis ekipleri Kartal sahilinde bir kadının yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptığı ihbarını aldı. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Hayat kadını polis ekiplerini görünce yolun karşı tarafındaki ağaçlık alana saklandı. Polis ekipleri saklanan kadını alarak polis otosuna bindirdi ve trafiği tehlikeye düşürmekten 180 lira para cezası uyguladı. Polis tarafından yapılan sorgulamalar sonucunda kadının fuhuştan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kartal, Polis, Güncel
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