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Kartal'da refüje çarpan kamyonet yan yattı

Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüje çarparak, devrildi.

12.10.2019 08:36Kartal'da refüje çarpan kamyonet yan yattı
Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüje çarparak, devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, D-100 Karayolu Pendik istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza Kartal, D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pendik istikametinde seyreden T.T'nin kullandığı 06 DK 7927 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmnesi sonucunda refüje çarpıp, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü T.T'nin kamyonetten kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolunda trafik oluştu. Devrilen kamyonet ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Devrilen kamyonet

-Ekiplerin çalışması

-Oluşan trafik

-Genel ve detaylar


- İstanbul

D-100 Karayolu, Kartal, Güncel

Kaynak: DHA

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