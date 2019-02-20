Kartal'da Riskli 11 Binadaki 159 Hane Evlerini Taşıdı

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu bölgede risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan 11 binadaki 159 hanenin taşınma işleminin tamamlandığını belirterek, binaların yıkımının da hızlı şekilde yapılacağını söyledi.Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat Cuma günü çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu bölgede tehlike oluşturduğu için yıkım kararı verilen binaların sakinleri, eşyalarını yük asansörü ve kendi imkanlarıyla taşırken, riskli olduğu için yıkılan Yunus Apartmanı'nın enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.Çalışmaların sürdüğü bölgede incelemelerde bulunan Gürgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kartal'da yaşanan üzücü olayın ardından 21 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, tehlike oluşturduğu için yıkımına karar verilen 11 binadaki 159 hanenin de taşınma işleminin tamamlandığını belirtti.Çevre ve Şehircilik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile İçişleri bakanlıkları, İstanbul Valiliği, AFAD ve kaymakamlıkla beraber alanda bir irtibat bürosu kurulduğunu dile getiren Gürgen, şöyle konuştu:"El birliğiyle iyi bir çalışma gerçekleştirildi. İnsanların evlerini taşıması için takvim oluşturuldu. Boşaltılan 11 binanın yıkım sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bir taraftan da bu bölgeye mahsus olmak üzere TOKİ Başkanlığı bir proje çalışıyor. Bu proje yakın zamanda kendini göstermeye başlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle burada vatandaşlarımızın konut ve iş yerlerinin yapımına başlanacak. İvedilikle buraların yıkımını gerçekleştirip yapımına başlanması için çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz.""Yıkım 1-2 haftada tamamlanacak"Vedad Gürgen, kendileri için insanlara zarar vermeden tahliyeyi sağlamanın önemli olduğunu vurgulayarak, binalar çok sağlam olmadığı için yıkımın tehlikeli bir süreç olduğunu anlattı.Çalışan ve çevredeki insanların can güvenliğini düşünerek yıkımın özenle gerçekleşeceğini belirten Gürgen, "Herhalde 1-2 haftanın içerisinde burada tespiti yapılan 11 binanın yıkımı tamamlanacak. Bir taraftan da proje çalışmaları başlayacak. Kısa zamanda hem yıkımına hem de yapımına başlamış oluruz." diye konuştu.Gürgen, evleri tahliye edilen vatandaşlara beşer bin lira taşınma yardımı yapıldığını dile getirerek, yıkılan Yeşilyurt Apartmanı ile tehlikeli olduğu için yıkım kararı verilen Yunus Aparmanındaki vatandaşlara eşyalarının tazmini için 40'ar bin lira yardımda bulunulduğunu anlattı.Bu iki binadakiler için verilen eşya yardımlarının da hemen vatandaşların hesabına yatırıldığını anlatan Gürgen, bölgede sağlam olduğu anlaşılan 2 binada oturanlara da yaşadıkları mağduriyetleri gidermek için bin 500'er lira yardım yapıldığını aktardı.Gürgen, "Elbetteki bu yardımlar acıları dindirecek şeyler değil. Devlet olarak biz de elimizden geldiği kadar insanların yarasını sarmaya çalışıyoruz. Kaybedilen canların geri gelmesi mümkün değil ama şu süreç içerisinde devletin tüm kurumları burada çok aktif görev aldı. Buradaki lojistik ihtiyacımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşıladı. 1999 depreminden sonra hasar tespit çalışmalarında bulundum. O zamanki lojistik destekle bu zamankinin arasında yüzde yüz fark var." diye konuştu.