Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı

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Kartal'da, 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki riskli olduğu tespit edilen Ünal Apartmanı'nın yıkımına başlandı.Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken apartmanın yakınındaki binalardan olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için tahliye edilen 7 katlı apartmanın yıkım çalışmaları başlatılırken, polis ekipleri de sokak ve caddede güvenlik önlemi aldı.Bugün tamamlanması beklenen yıkım çalışmalarının ardından, riskli ve boşaltılan diğer binaların da yıkılacağı öğrenildi.