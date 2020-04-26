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Kartal'da sağlık kuruluşları dezenfekte edildi

Kartal Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, ilçedeki sağlık kuruluşlarını dezenfekte etti.

26.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:34
Kartal'da sağlık kuruluşları dezenfekte edildi
Kartal Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, ilçedeki sağlık kuruluşlarını dezenfekte etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yakacık Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi başta olmak üzere ilçede bulunan sağlık kuruluşları, ikinci kez kapsamlı şekilde dezenfekte işleminden geçirildi.
Salgının başladığı günden itibaren çalışan 30 kişilik ekip, 4 günlük kısıtlama sürecinde, özellikle virüsün bulunabileceği sağlık kuruluşlarında, hastane çalışanlarının ve hastaların ortak kullanım alanlarını, asansörleri, merdivenleri, hasta odalarını, bekleme salonlarını, bankları, odaları, poliklinikleri, kapıları ve bahçeleri dezenfekte etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilerek çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İlçemizin birçok noktasında dezenfekte işlemleri tamamlandı, dezenfekte ettiğimiz belli noktalarda da arkadaşlarımız, büyük bir emekle tekrar eden dezenfekte işlemlerine başladı. Komşularımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için çalışma arkadaşlarım işlerinin başındalar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kartal Belediyesi, Lütfü Kırdar, Kartal, Güncel , Haber
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