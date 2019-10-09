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Kartal'da sağlık ocağında doktor ile hasta yakının kavgası kamerada

KARTAL'da bir sağlık ocağında doktor ile hasta yakını arasında yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

09.10.2019 02:08Kartal'da sağlık ocağında doktor ile hasta yakının kavgası kamerada
KARTAL'da bir sağlık ocağında doktor ile hasta yakını arasında yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Kartal Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sağlık ocağında geçtiğimiz Nisan ayında meydana geldi. İddiaya göre, A.D. isimli doktor ile hasta yakını Fatih B. arasında hakaret nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle hasta yakını ile doktor arasında yumruklu kavga çıktı. Bunun üzerine bazı sağlık çalışanları ellerinde sopalarla kavgaya müdahil oldu. Bir süre sonra sağlık ocağındaki diğer kişilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Doktor ile hasta yakını olay sonrası şikayetçi oldu.
Sağlık ocağında yaşanan kavga anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


- İstanbul

Hürriyet Mahallesi, Kartal, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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