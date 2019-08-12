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Kartal'da şahsın camideki kapı sürgülerini çaldığı anlar kamerada

Kartal'da şahsın camideki kapı sürgülerini çaldığı anlar kameradaİSTANBUL - Kartal'da bir camiye giren şahıs, caminin boş olmasını fırsat bilerek camideki kapı sürgülerini çaldı.

12.08.2019 11:52
Kartal'da şahsın camideki kapı sürgülerini çaldığı anlar kamerada
Kartal'da şahsın camideki kapı sürgülerini çaldığı anlar kamerada
İSTANBUL - Kartal'da bir camiye giren şahıs, caminin boş olmasını fırsat bilerek camideki kapı sürgülerini çaldı. Hırsızlık anları caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Olay, Kartal'da bir camide geçtiğimiz günlerde yaşandı. Camiye elinde poşetlerle giren şahıs, caminin boş olmasını fırsat bilerek kapı sürgülerini çalmak üzere harekete geçti. Şahıs cami içerisindeki kapıların sürgülerini, yanında getirdiği bir aletle söktü. Ardından söktüğü sürgüleri poşetine sakladı. Camideki birkaç kapının sürgülerini çalan şahıs camiden yürüyerek uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Şahsın camideki kapı sürgülerini sökerek çaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, camiye giren şahıs kapılardaki sürgüleri söküyor ve poşetine saklıyor. Ardından çaldığı sürgülerle birlikte camiden uzaklaşıyor.
Kartal'da şahsın camideki kapı sürgülerini çaldığı anlar kamerada

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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