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Kartal'da "Şeb-i Arus Mevlana'yı Anma Konseri ve Sema Programı" düzenlendi

Hazreti Mevlana, 746. vuslat yıl dönümünde Kartal'da anıldı.

16.12.2019 21:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:30Kartal'da
Hazreti Mevlana, 746. vuslat yıl dönümünde 'da anıldı.
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği "Şeb-i Arus Mevlana'yı Anma Konseri ve Sema Programı"nda Burcu Karadağ ve arkadaşları tarafından Mevlevi ayinlerinden bölümler ve tasavvuf müziğinin seçkin eserleri seslendirildi.
Etkinlikte, Mevlevilikte önemli bir yeri olan ney, modern bir düzenleme ile farklı kültürlerdeki enstrümanlar ve semazenler eşliğinde dinlenildi.
Ayrıca programda, Mevlana'ya ilham kaynağı olan Şems-i Tebrizi'nin eserlerinden ve öğretilerinden düzenlenen "Gönlü Geniş ve Ruhu Gezgin Sufi Meşreplilerin Kırk Kuralı", sahneye sinema efektleri kullanılmış bir film eşliğinde yansıtıldı.

Mevlana Celaleddin Rumi, Kartal Belediyesi, Burcu Karadağ, Kartal, Güncel

Kaynak: AA

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