Kartal'da silahlı dehşet anları kamerada
Kartal'da silahlı dehşet anları kamerada 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı Kartal'da iki şahıs arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu.
09.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:20
Kartal 'da silahlı dehşet anları kamerada1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL - Kartal'da iki şahıs arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Şahıslardan biri karşısındaki şahsı bacağından vurarak yaraladı. Silahlı saldırı anları ve vurulan şahsın kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kartal'da yaşanan olayda, iddiaya göre park edilen araçtan inen 2 erkek ve 1 kadın bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında erkek şahıslardan biri silahını çekerek tartıştığı erkek şahsa ateş etti. Kaçmaya çalıştığı esnada kurşunun hedefi olan şahıs bacağından yaralandı. Saldırgan şahıs beraberindeki kadını da alarak kaçarken yaralı şahıs çevredeki dükkana sığındı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.Silahlı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tartışan şahıslardan biri silah çekiyor. Silahlı şahıs kaçmaya çalışan kişiyi vuruyor ardından peşinden gidiyor. Kadın şahıs ise panikle olayı izliyor.
İSTANBUL - Kartal'da iki şahıs arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Şahıslardan biri karşısındaki şahsı bacağından vurarak yaraladı. Silahlı saldırı anları ve vurulan şahsın kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kartal'da yaşanan olayda, iddiaya göre park edilen araçtan inen 2 erkek ve 1 kadın bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında erkek şahıslardan biri silahını çekerek tartıştığı erkek şahsa ateş etti. Kaçmaya çalıştığı esnada kurşunun hedefi olan şahıs bacağından yaralandı. Saldırgan şahıs beraberindeki kadını da alarak kaçarken yaralı şahıs çevredeki dükkana sığındı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.Silahlı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tartışan şahıslardan biri silah çekiyor. Silahlı şahıs kaçmaya çalışan kişiyi vuruyor ardından peşinden gidiyor. Kadın şahıs ise panikle olayı izliyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kartal'da silahlı dehşet anları kamerada
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