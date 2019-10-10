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Kartal'da silahlı kavga

Anadolu Adalet Sarayı yakınında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

10.10.2019 10:35
Anadolu Adalet Sarayı yakınında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden bazılarını gözaltına aldı.
Ekipler, silahlı kavga nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapattı. Buradan adliyenin otoparkına giriş yapılan kapı da güvenlik şeridi çekilerek girişlere kapatıldı.
Kartal'da silahlı kavga

Anadolu Adalet Sarayı, kavga, Güncel

Kaynak: AA

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