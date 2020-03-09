Kartal'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Kartal'da park halindeki otomobilinde beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
09.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:18
Kartal 'da park halindeki otomobilinde beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre ismi henüz belirlenemeyen 34 PG 5357 plakalı otomobilin sürücüsü, Kartal İnönü Caddesi'nde park halindeyken kimliği belirsiz bir kişi, sürücüye silahla ateş etti, ardından elindeki cisimle otomobilin camını kırdı.
Saldırgan daha sonra plakası alınamayan motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı.
Polis ve sağlık ekipleri, olay yerine yönlendirilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre ismi henüz belirlenemeyen 34 PG 5357 plakalı otomobilin sürücüsü, Kartal İnönü Caddesi'nde park halindeyken kimliği belirsiz bir kişi, sürücüye silahla ateş etti, ardından elindeki cisimle otomobilin camını kırdı.
Saldırgan daha sonra plakası alınamayan motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı.
Polis ve sağlık ekipleri, olay yerine yönlendirilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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