Menü
Haberler ›› Güncel ››Kartal'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Güncel

Kartal'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay anına dair güvenlik kamera kaydı Zarar gören araçtan görüntüler Kartal'da silahlı saldırı: 1 yaralı Kartal'da park halindeki otomobilinde beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

09.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:26
Olay anına dair güvenlik kamera kaydı
Zarar gören araçtan görüntüler Kartal 'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Kartal'da park halindeki otomobilinde beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre ismi henüz belirlenemeyen 34 PG 5357 plakalı otomobilin sürücüsü, Kartal İnönü Caddesi'nde park halindeyken kimliği belirsiz bir kişi, sürücüye silahla ateş etti, ardından elindeki cisimle otomobilin camını kırdı.
Saldırgan daha sonra plakası alınamayan motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı.
Polis ve sağlık ekipleri, olay yerine yönlendirilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kartal'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler : Kartal, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı