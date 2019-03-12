Kartal'da Silahlı Saldırı

Kaynak: DHA

KARTAL'da aracına binmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.Kartal Tecirdağı Caddesi'ndeki saldırı saat 11.00 sıralarında gerçekleşti. Evinden çıkan 45 yaşındaki Efendi Doğan aracına doğru yürürken silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Doğan cadde üzerindeki bir kahvehaneye sığındı. Saldırgan, Efendi Doğan'ın peşinden ateş etmeye devam etti. Kurşunların hedefi olan Doğan kanlar içinde yere yığıldı.Bu sırada kahvehanedekiler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde 7 boş kovan bulundu. Kurşunlardan birinin park halindeki araca isabet ettiği öğrenildi. Bacağından yaralanan Efendi Doğan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis, kaçan saldırganı arıyor. - İstanbul