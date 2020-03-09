Kartal'da silahlı saldırı dehşeti kamerada (1)
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / KARTAL'da bir kişi tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı.
09.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:18
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ KARTAL'da bir kişi tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Motosikletle geldiği belirtilen saldırgan olay yerinden kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırı anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Kartal'da silahlı saldırı dehşeti kamerada (1)
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