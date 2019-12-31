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Kartal'da site otoparkında istinat duvarı çöktü

İstanbul Kartal'da bir sitenin otoparkında istinat duvarı çöktü. 3 araç oluşan çukurun içine düştü. İstinat duvarı çöktüğü sırada yan tarafta bulunan binaya çarparak hasar verdi.

31.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:12

Uğur Mumcu Mahallesinde saat 10.45 sıralarında yoğun yağış nedeniyle bir sitenin otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle oluşan çukurun içine 3 araç düşerek mahsur kaldı. Ayrıca istinat duvarı çöktüğü sırada yan tarafta bulunan binaya çarparak hasara neden oldu.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede şerit çekilerek güvenlik önlemleri alınırken, itfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor.

Kartal'da site otoparkında istinat duvarı çöktü

Yakacık, Kartal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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