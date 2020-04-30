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KARTAL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ PAZARA AKIN ETTİLER

İSTANBUL'da 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar Kartal'daki semt pazarlarına akın etti, mesafe kuralı hiçe sayıldı.

30.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:43
İSTANBUL'da 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar Kartal'daki semt pazarlarına akın etti, mesafe kuralı hiçe sayıldı.
Yakacık Mahallesi'nde bulunan semt pazarında aşırı yoğunluk yaşandı. Pazar girişlerine Kartal Belediyesi tarafından dezenfektan konuldu. Pazarda çok sayıda maskesiz dolaşan ve eldivensiz ürün seçen vatandaşlar görüldü. Kimi esnaf eldivensiz satış yaptı, yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
KİMSE SOSYAL MESAFE KURALINA UYMUYOR
Müşteri olarak pazara geldiğini belirten Ali Ergin 'Kimse sosyal mesafe kuralına uymuyor.ö dedi. Pazar esnafı Cüneyt Yaman ise pazarlardaki yoğunluğun sebebini marketlerin pahalı olmasına bağlayarak 'Marketlerin fiyatları çok yüksek. Mesela vatandaş limonu pazarda 7,5 liraya alırken, markette 15 liraya alıyor. İnsanların çoğu asgari ücretle çalıştığı için pazarlar yoğun oluyor. Zabıtalar maskelerimizi veriyor. Biz de çalışıyoruz.ö diye konuştu. KARTAL’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ PAZARA AKIN ETTİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Kartal, Güncel, Haber

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