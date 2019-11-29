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Kartal'da sokak ve cadde aydınlatma çalışmaları devam ediyor

Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortak gerçekleştirdiği aydınlatma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

29.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:02Kartal'da sokak ve cadde aydınlatma çalışmaları devam ediyor
Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortak gerçekleştirdiği aydınlatma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel; Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz ve Abdi İpekçi Caddesi'nde gerçekleştirilen aydınlatma çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartal Belediyesi İBB ile gerçekleştirdiği sokak ve cadde aydınlatma çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstasyon Caddesi'ndeki aydınlatma ve düzenleme çalışmalarından sonra, Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz ve Abdi İpekçi Caddesi'nde de aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi.

"Kartal'ın sokakları ışıl ışıl olacak"

Başkan Gökhan Yüksel, aydınlatma çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Kartal'da belediye ekiplerinin farklı noktalarda birçok çalışma yürüttüğünü belirten Yüksel, "Bugün, Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz ve Abdi İpekçi Caddesi'nde İBB ekipleriyle ortak düzenlediğimiz aydınlatma çalışmalarını inceledik, komşularımızla bir araya geldik. Kartal'ın farklı noktalarındaki sokak ve caddelerinde aydınlatma ve düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Kartal'ın sokakları ışıl ışıl ve düzenli olacak. Bugün de incelemelerimiz esnasında komşularımızı dinledik. İsteklerini not aldık. Daha iyi bir Kartal için Kartallı komşularımızla bir arada olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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