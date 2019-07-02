02.07.2019 12:30
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KARTAL'DA TALAŞTAN İZOLASYON MALZEMESİ ÜRETİLEN FABRİKADA YANGIN

KARTAL

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHAKartal'da talaştan izolasyon malzemesi üretilen tek katlı fabrikada yangın çıktı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA
Kartal 'da talaştan izolasyon malzemesi üretilen tek katlı fabrikada yangın çıktı. Makineden çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi
Çavuşoğlu Mahallesi Seddürbahir Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında bir fabrikada yangın çıktı. Talaştan izolasyon malzemesi yapılan fabrikada kullanılan makineden alevler çıktığını gören çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Kartal ve Pendik itfaiye grupları sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü
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-Fabrikadan görüntü
-İtfiayenin söndürme çalışmaları
-Makineden görüntü
-İşçilerden görüntü
-İşçi ile röp
-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: DHA
Kartal , Güncel

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