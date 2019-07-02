02.07.2019 12:33
Haberler » Güncel » Haber

Kartal'da talaştan izolasyon malzemesi üretilen fabrikada yangın

Kartal

KARTAL'da talaştan izolasyon malzemesi üretilen tek katlı fabrikada yangın çıktı.

KARTAL'da  talaştan izolasyon malzemesi üretilen tek katlı fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi
Çavuşoğlu Mahallesi Seddürbahir Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında bir fabrikada yangın çıktı. Talaştan izolasyon malzemesi yapılan fabrikada kullanılan makineden alevler çıktığını gören çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Kartal ve Pendik itfaiye grupları sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.



- İstanbul
Kaynak: DHA
Kartal , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:38 Kılıçdaroğlu - Erdoğan-Trump görüşmesi
14:37 Defne serüveni başlıyor
14:37 Senegal'de yüksek kalitede gaz rezervi keşfedildi
14:36 Askıda Ekmek Projesi için takımlar sahaya indi
14:36 Kaçak sigara operasyonları
14:36 Didim'de araç yangını
14:35 Sahte alkolden hayatlarını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı