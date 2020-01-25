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Kartal'da teknelerin yandığı olayın ayrıntıları oraya çıktı

Kartal'da marinada bulunan teknelerdeki yangının, mutfak bölümünde bulunan tüpün patlamasıyla çıktığı ve toplam 8 teknenin zarar gördüğü, yaralının hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.

25.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:35Kartal'da teknelerin yandığı olayın ayrıntıları oraya çıktı
'da marinada bulunan teknelerdeki yangının, mutfak bölümünde bulunan tüpün patlamasıyla çıktığı ve toplam 8 teknenin zarar gördüğü, yaralının hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.
Kartal Orhantepe Mahallesinde bulunan bir marinada saat 07.30 sıralarında yangın çıkmış ve 8 tekne alevlere teslim olmuştu. Yangını çıkış nedeninin, bir teknede mutfak kısmında bulunan tüpün patlaması olduğu anlaşıldı. Yangının bir teknede başladıktan sonra 7 tekneye daha sirayet ettiği, 6 teknenin suya gömüldüğü, toplam 8 teknenin zarar gördüğü öğrenildi. Muhammed Emin A. (41) isimli şahsın, yangının başladığı teknede kaldığı ve vücudunda yüzde 60 yanık oluştuğu öğrenildi. Yaralı kişinin tedavisine devam edilirken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
(İHA)

Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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