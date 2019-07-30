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Kartal'da trafik kazası: 3 yaralı

Kartal'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

30.07.2019 16:47 Kartal'da trafik kazası: 3 yaralı
Kartal'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Soğanlık Yeni Mahalle Balıkesir Caddesi'nde Dilara D. idaresindeki 34 YP 5685 plakalı otomobil, D-100 kara yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, bölünmüş yolda yolun karşı tarafına geçti. Otomobil, önce Akın B. idaresindeki 34 SG 2411 plakalı otomobile, sonra Okan K. yönetimindeki 34 LLF 465 plakalı servis minibüsüne çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Dilara D'nin idaresindeki araçta sıkışan bir yaralıyı kurtardı.
Kazada yaralanan sürücü Dilara D. ile aracındaki iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle, Kartal, Güncel

Kaynak: AA

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