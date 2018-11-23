Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu

23 Kasım 2018 Cuma 17:44



23 Kasım 2018 Cuma 17:44

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri'nin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma neticesinde gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Alınan bilgiye göre, bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Kartal Cevizli Mahallesi Hacılar Caddesi üzerindeki adresi takibe aldı.Bina girişine uyuşturucu sakladığı ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Besim C.'yi gözaltına alındı.Yapılan aramada şahsın üzerinde 13,4 gram skunk uyuşturucu madde, 2 cep telefonu ve 435 lira ele geçirildi.Şahsın maddeyi aldığı yerde 79 adet folyoya sarılmış 89,2 gram skunk, poşet içerisinde 102,6 gram skunk, 32 adet uyuşturucu hap, 2 dijital terazi, 1 adet 7,65 milimetre çapında glock marka tabanca, 1 şarjör ve 4 adet mermi bulundu.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs adliyeye sevk edildi.Zanlı, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 6136 sayılı kanunu ihlal suçundan tutuklandı.