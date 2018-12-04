Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu

Kartal
'da düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Esentepe Mahallesi Arpaçay
Sokak'ta durumundan şüphelendikleri H.G ile D.D'yi durdurdu.
Şüphelilerden D.D'nin üst aramasında, yaklaşık 20 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.G ile D.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kartal
04 Aralık 2018 Salı 15:55