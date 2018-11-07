Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu (2)

KARTAL'da terk edilmiş haldeki işyeri ve fabrikalara eşzamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, özellikle terk edilmiş haldeki iş yeri ve fabrikalara eşzamanlı olarak baskın düzenledi. Aralarında özel harekatçıların da bulunduğu 300 polis ve hassas burunlu narkotik köpeklerinin katıldığı operasyona polis helikopteri havadan destek verdi. Baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis
ekipleri, cadde ve sokaklarda şüpheli gördükleri araçları durdurarak inceleme yaptı. - İstanbul
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:27