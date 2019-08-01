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Kartal'da vahşi cinayet (1)

KARTAL'da bacakları kopuk bir kadın cesedi bulundu.

01.08.2019 14:43 Kartal'da vahşi cinayet (1)
KARTAL'da bacakları kopuk bir kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kartal Esentepe mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın önünde bacakları kopmuş vaziyette kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sonucu kadının bacakları ise binanın 4. katındaki balkonda bulundu. Savcının olay yeri incelemesinin ardından, cinayet masası ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



- İstanbul

Kartal, Güncel

Kaynak: DHA

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