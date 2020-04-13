Kartal'da vatandaşlar Süleyman Soylu için balkonlara çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından Kartal'da vatandaşlar camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.
13.04.2020 00:39 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:39
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istifayı kabul etmemişti. İstifanın kabul edilmemesinin ardından vatandaşlar Kartal'da camlara çıkarak sevinç gösterisi yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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