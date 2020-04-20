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KARTAL'DA YANAN OTOMOBİLDEN CESET ÇIKTI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAKartal'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yanan aracın içerisinde ceset bulundu.

20.04.2020 07:53 | Son Güncelleme: 20.04.2020 07:56
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
Kartal 'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yanan aracın içerisinde ceset bulundu.
Olay, Çarşı Mahallesi Dolayoba Caddesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otomobil alev alev yanarken zaman zaman patlama sesleri duyulduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede otomobili söndürürken içerisinde ceset olduğunu görüp polis ekiplerine bilgi verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek olay yerinde bekleyenleri uzaklaştırdı.
EKİPLER ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALDI
Kartal Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri yaklaşık iki saat delil araştırması yaptı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cesedin kime ait olduğu henüz tespit edilmezken otomobilden çıkarılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
'PATLAMA SESİNİ DUYUNCA DIŞARIYA ÇIKTIM"
Patlama seslerine uyanan bir vatandaş köpeğiyle birlikte çıkarak olayla ilgili, "Evde oturuyorduk. Bir patlama oldu sese dışarı çıktık. Bir baktım araba yanıyor. Bende su attım, itfaiyeye haber verdik. Ben eve geldiğimde arabanın içerisinde bir kişi vardı. Bir anda patlama sesleri oldu. O andan itibaren köpeğimle birlikte dışarı çıktım" dedi KARTAL’DA YANAN OTOMOBİLDEN CESET ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Kartal, Güncel
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