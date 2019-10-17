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KARTAL'DA YANGIN (2)
KARTAL'DA YANGIN (2)
17.10.2019 18:53
Güncel
Kaynak: DHA
ABD'li senatörlerin Türkiye'ye karşı hazırladığı yaptırım paketi açıklandı
Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı
İstanbul'da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz
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