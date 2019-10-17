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KARTAL'DA YANGIN (6)
KARTAL'DA YANGIN (6)
17.10.2019 19:26
Güncel
Kaynak: DHA
ABD'li senatörlerin Türkiye'ye karşı hazırladığı yaptırım paketi açıklandı
Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı
İstanbul'da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz
Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektupla ilgili suç duyurusunda bulunuldu
ABD'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'ye daha fazla yaptırım söz konusu olabilir
İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği
Ticaret Bakanı Pekcan'dan esnafa kredi müjdesi: Ödeme sürelerini 5 yıla çıkarıyoruz
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20:26
HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı tutuklandı
20:25
Kartal'da mobilya atölyesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü
20:25
İbb meclisi'nden mehmetçiğe asker selamı
20:24
Genç kanoculardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
20:22
İBB Meclisi'nden asker selamı
20:22
Guatemala'da sel ve toprak kaymaları
20:22
Teslim olan terörist, örgütün acımasız yüzünü anlattı
17.10.2019 20:27:12
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