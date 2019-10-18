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KARTAL'DA YANGIN (7)
KARTAL'DA YANGIN (7)
18.10.2019 00:07
Güncel
Kaynak: DHA
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı ölüm tehditleri nedeniyle polise başvurdu
Geçici ateşkes sonrası terörist elebaşı Mazlum Kobani'den ilk yorum geldi
ABD ile Türkiye'nin mutabakatı üzerine Rusya'dan ilk açıklama: Suriye'nin ve Türkiye'nin güvenliğini garanti edecek şartlar oluşturulmalı
BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Erdoğan'dan Trump'a ateşkes yanıtı: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak
Ateşkes anlaşması sonrası Trump'tan yaptırım açıklaması: Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak
Suriye'de ateşkes anlaşmasına Esed yönetiminden ilk yorum: ABD ile Türkiye'nin anlaşması muğlak
Canlı yayında Trump'ın mektubuyla ilgili Hande Fırat'ı, şaşkına çeviren sözler: Mektup gönderene g....ş zaten
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