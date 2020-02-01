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Kartal'da yıkılan binaların yerine yapılan binaların sakinleri anahtarlarını teslim aldı

Kartal'da Yeşilyurt apartmanının çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetmiş, çevredeki riskli 7 bina daha yıkılıp yerine yenilerinin yapımına başlanmıştı.

01.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:07Kartal'da yıkılan binaların yerine yapılan binaların sakinleri anahtarlarını teslim aldı
'da apartmanının çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetmiş, çevredeki riskli 7 bina daha yıkılıp yerine yenilerinin yapımına başlanmıştı. Yapımı tamamlanan binaların sakinleri, evlerinin anahtarlarını teslim aldı.

Kartal Orhantepe Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl Şubat ayında Yeşilyurt apartmanı çökmüş ve binadaki 21 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çevredeki 7 binanın çökme riski taşıdığının anlaşılması üzerine binalar yıkılmış ve yerine yenilerinin yapımına başlanmıştı. İnşası yaklaşık 1 yıl süren binaların yapımı tamamlandı. Binalardaki toplam 105 daire sahiplerine teslim edildi.

Yeni yapılan binadaki evinin anahtarını teslim alan vatandaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığından anahtarlarımızı telsim aldık. Evlerin içinde ufak tadilatlar yapıyoruz. Hayırlısıyla inşaatımız bittikten sonra taşınmaya başlayacağız. 1 sene kadar sürdü. Şubatın altısında yıkılmıştı. Burada 105 daire yapıldı" dedi. - İSTANBUL

Yeşilyurt, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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