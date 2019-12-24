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Kartal'da yıkılan binaların yerine yenileri yapıldı

Kartal'da yıkılan binaların yerine, yeni yapılan binaların yapımı tamamlandı.

24.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:30 Kartal'da yıkılan binaların yerine yenileri yapıldı
'da yıkılan binaların yerine, yeni yapılan binaların yapımı tamamlandı. Binalarda dış cepheden, dairelerin iç dizaynına kadar her ayrıntı son halini aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yapımı tamamlanan binalar için, "Bu ay içerisinde vatandaşlarımıza konutları teslim edilecek" demişti.
Kartal'da çöken Yeşilyurt apartmanı ile çökme riski taşımaları sebebiyle yıkılan binaların yerine yeni yapılan binaların yapımı
tamamlandı. Binaların dış cephelerinden dairelerin iç dizaynına kadar her ayrıntısı son halini aldı. Site halinde yapılan binaların önündeki kaldırımlar da nizami olarak ağaçlandırıldı. Yapımı tamamlanan binaların arasına ise dev Türk Bayrağı asıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kartal'da yıkım olmuştu. Bu ay içerisinde sadece yıkılan bina değil, çevresindeki binalar ile birlikte vatandaşlarımıza konutları teslim edilecek" diyerek vatandaşlara müjdeyi vermişti.
(Halit Arslan/İHA)

Murat Kurum, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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