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Kartal'da yıkım

Kartal'daki metruk bina, belediye ekiplerince yıkıldı.

23.10.2019 16:18Kartal'da yıkım
Kartal'daki metruk bina, belediye ekiplerince yıkıldı.
Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yalı Mahallesi Topel Sokağı'ndaki metruk binanın Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkımı öncesinde çevrede güvenlik önlemi alındı.
Ayrıca binanın önündeki elektrik hattı AYEDAŞ ekipleri tarafından tehlikeye neden olmaması için kesildi.
Ekipler, iş makinelerini kullanarak binanın yıkımına başladı. Yıkım sırasında toz çıkmaması için Kartal Belediyesi ekipleri tarafından enkaza sürekli tazyikli su sıkıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yıkım tamamlandı.
Asayiş sorunlarına yol açan ve madde bağımlılarının barındığı metruk binaların yıkılması için 6306 sayılı yasa gereği Kartal Belediyesi tarafından mal sahiplerine ve yasal temsilcilere tebligat yapılıyor. Verilen 90 günlük yasal sürenin ardından gereği yapılmayan metruk binalar Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel

Kaynak: AA

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