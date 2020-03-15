Menü
Haberler ›› genel ››Kartal'da zabıta ekipleri Korona fırsatçılarına göz açtırmıyor - Haberler

Kartal'da zabıta ekipleri Korona fırsatçılarına göz açtırmıyor

Kartal'da zabıta ekipleri Korona fırsatçılarına göz açtırmıyor Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ile talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim yaptı.

15.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:37

Kartal 'da zabıta ekipleri Korona fırsatçılarına göz açtırmıyor

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye 'de de görülmesi ile talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim yaptı.

Son günlerde ülkemizde tespit edilen koronavirüs sonrasında vatandaşların özellikle temizlik ve gıda maddelerine yoğun ilgi göstermesi sonucu, bazı market ve firmaların fiyatlarda fahiş fiyat artışı yaptığının belirtilmesi üzerine Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti.

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarının çözülmesinin yanı sıra, gelen şikayetlere de cevap veren Kartal Belediyesi, bu tür söylem ve şikayetlere duyarsız kalmadı. Vatandaşların şikayeti üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki marketlerde denetimler gerçekleştirdi. İlçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde gıda, temizlik ve diğer ürünlerde denetimler yapıldı.  Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların bulunduğu rafları gezen ekipler, fiş ve fatura kontrolleri de yaptı.

Kartal Belediyesi Zabıta Memuru Recep Memiş, "Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 6502 sayılı kanuna istinaden esnaflarımızı denetliyoruz. Denetimler esnasında fahiş fiyat uygulayan esnaflarımıza yasal işlemler gerçekleştiriyoruz. Tespitlerimizi düzenledikten sonra ilgili Bakanlığa yazılarımızı yazıyoruz. Kanuni işlemleri uyguluyoruz. Şu anda da tespit ettiğimiz esnaflarımızla da ilgili kanuni işlemlerimizi hazırlayarak Bakanlığa bildireceğiz" diye konuştu.

Denetimlerden memnun olduklarını ifade eden esnaf, " Vatandaşlarımızın korkmalarına gerek yok. Belediye ekiplerimiz kontrol ediyorlar. Stoklarımızda sorun yok. Herkesin içi rahat olsun. Koronanın bize zararı dokunmaz inşallah " diye konuştular.

Fırsatçılara bundan sonra da fırsat verilmeyeceği ve denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Kartal'da zabıta ekipleri Korona fırsatçılarına göz açtırmıyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Kartal Belediyesi, Türkiye, Kartal, Zabıta, Genel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Haberler
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı Haberler
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti Haberler
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Haberler
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Haberler
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti Haberler
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi! Haberler
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor