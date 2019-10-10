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Kartal'daki adliye önündeki çatışma kamerada

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

10.10.2019 11:27Kartal'daki adliye önündeki çatışma kamerada

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Çatışma anı kameralara yansıdı.

Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga saat 10.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Çevredekilerin korkulu anlar yaşadığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Polis, iki gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla hastaneye götürüldü

KAVGA KAMERADA

Öte yandan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga eden grubun bir süre sonra silahlarını çektiği görülüyor. Silahlar patlarken çevredekiler büyük panik yaşıyor. Bir süre sonra gelen polis, şüphelileri yere yatırarak gözaltına alıyor,

Görüntü dökümü:

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-KAVGADAN GÖRÜNTÜ

-SİLAHLARIN PATLAMASI

-POLİSİN ŞÜPHELİLERİ YERE YATIRARAK GÖZALTINA ALMASI

/////////AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Ambulanslar

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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