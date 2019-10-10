Haberler » Güncel » Kartal'daki adliye önündeki çatışma kamerada (temiz görüntü)

Kartal'daki adliye önündeki çatışma kamerada (temiz görüntü)

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

10.10.2019 12:02Kartal'daki adliye önündeki çatışma kamerada (temiz görüntü)

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Çatışma anı kameralara yansıdı.

Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga saat 10.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Çevredekilerin korkulu anlar yaşadığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Polis, iki gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla hastaneye götürüldü

KAVGA KAMERADA

Öte yandan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga eden grubun bir süre sonra silahlarını çektiği görülüyor. Silahlar patlarken çevredekiler büyük panik yaşıyor. Bir süre sonra gelen polis, şüphelileri yere yatırarak gözaltına alıyor,


- İstanbul

Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:04 Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar'da okul açtı
14:04 Şemdinli'de ilk defa sinüzit ameliyatı yapıldı
14:03 Hakkari şemdinli'de ilk defa sinüzit ameliyatı yapıldı
14:03 Kayseri'de sabah namazında 'fetih suresi' okundu
14:03 Spor serdar adalı'nın açıklamaları
14:03 İzmir bakan varank, 'kafa topu' oyununda rakibini yendi
14:02 Türkiye, uluslararası toplumu bilgilendirmeye devam ediyor
10.10.2019 14:05:17