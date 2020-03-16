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Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında Koronavirüs'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında...

Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında Koronavirüs'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında bazı duruşmalar ertelendi.

16.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:43
Kartal 'daki Anadolu Adalet Saray 'ında Koronavirüs 'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında bazı duruşmalar ertelendi. Adliye binasında dezenfekte çalışmaları ise sürerken, duruşma salonların girişine "Coronavirüsü nedeniyle duruşmalar yapılmayacaktır" yazısı asıldı. Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında Koronavirüs'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında...

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Kartal, Saray, 3. Sayfa

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