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Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı kavga: 4 yaralı

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silah da kullanılırken 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde tedavisi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

10.10.2019 10:25

Anadolu Adalet Sarayı yakınında Mustafa Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ADLİYEYE GİRİŞLER KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden bazılarını gözaltına aldı. Ekipler, silahlı kavga nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapattı. Buradan adliyenin otoparkına giriş yapılan kapı da güvenlik şeridi çekilerek girişlere kapatıldı.

İşte olay yerinden fotoğraflar;

Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı kavga: 4 yaralı

Kartal, kavga, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(3)
BİR ZAMANLAR KOZAEN:Daha fazla çook fazla yeyin birbirinizi nüfus azalsin biraz yer acilsin memlekette devam devam
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KARA:Adaletin olmadığı yerde millet işte böyle adliyenin dibinde kendi hesabını kendisi görüyor ADALET olsa buna cesaret edebilirler mi . . . .
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DARDANELSPORLU:Adliyeye adalet aramaya değil intikam almaya gidiyorlar
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