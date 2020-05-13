KARTAL'DAKİ ET HIRSIZLARI KAMERADA

Kartal'da bulunan bir kasap dükkanına giren 4 hırsız, 80 bin lira değerinde et çaldı.

13.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:27
Kartal'da bulunan bir kasap dükkanına giren 4 hırsız, 80 bin lira değerinde et çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay dün sabah saatlerinde Kartal'da bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Hırsızlar önce minibüsle kasap dükkanın kapısının önüne yanaştı. Daha sonra kapıyı açan 4 hırsız, içerideki soğuk hava deposu ve buzluklarda bulunan büyük ve küçükbaş hayvan etlerini elden ele taşıyarak minibüse yükledi. 80 bin lira değerinde et çalan hırsızlar daha sonra araçlarıyla olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızların minibüsleriyle kasap dükkanının kapısına yanaştığı, kapıyı açan hırsızların soğuk hava depolarındaki etleri minibüse yüklediği ve olay yerinden ayrıldıkları görülüyor. KARTAL’DAKİ ET HIRSIZLARI KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Kartal, Sabah, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Haber
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti Haber
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
FBI ’yanlışlıkla’ 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Survivor’dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Haberler››Güncel››KARTAL'DAKİ ET HIRSIZLARI KAMERADA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:14: METEOROLOJİ'DEN SICAK HAVA DALGASI UYARISI - Haber 13:14: Kısıtlama 4 saatliğine kaldırıldı, Diyarbakır'da çocuklar haftalar sonra parklara koştu - Haber 13:14: Başkentte 45 Halk Ekmek büfesinin yeni sahipleri kura ile belirlenecek - Haber 13:14: Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Girişimci ve İnsani Dış Politika" vizyonunu değerlendirdi Açıklaması - Haber 13:14: İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 783'e yükseldi - Haber 12:42: 4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu - Haber 12:31: Denizli'nin ünlü tatlıcısındaki fare, sosyal medyada tepki çekti - Haber 09:48: Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı - Haberler 09:45: Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi - Haber 00:25: Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı - Haberler