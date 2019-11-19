Kartal'daki iş yeri yangınına ilişkin 2 gözaltı

Kartal'da, bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 çalışanın hayatını kaybetmesine ilişkin, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, atölyede çıkan yangına ilişkin iş yeri sahibi oldukları öğrenilen 2 kişi Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bu arada, yangının yaşandığı atölyenin vergi levhasının bulunduğu fakat iş yeri ruhsatının bulunmadığı öğrenildi.

Kartal'da mobilya atölyesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılmış, tedavi altına alınan 6 kişiden 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA