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Kartal'daki Marmaray istasyonları dezenfekte edildi

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Marmaray istasyonlarında ikinci kez dezenfekte çalışması yaptı.

03.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:22
Kartal'daki Marmaray istasyonları dezenfekte edildi
Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Marmaray istasyonlarında ikinci kez dezenfekte çalışması yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal'ın en önemli ulaşım akslarından biri olan Marmaray'ın, ilçe sınırları içinde kalan Yunus, Cevizli , Atalar, Başak ve Kartal Merkez istasyonları ekipler tarafından baştan başa dezenfeksiyon işlemine tabi tutuldu.

İstasyonlarda yürüyen merdivenler, oturma grupları, merdiven tırabzanları, tutamaklar, idari bölümler, tuvaletler ve asansörler özel solüsyon ile dezenfekte edildi. Engelli vatandaşların kullanımına açılan ancak vatandaşlar arasında sosyal mesafeyi korumak amacıyla kapalı tutulan tüm asansörler de virüs bulaşması ihtimaline karşı açılarak içleri dezenfekte edildi.

Yüzeye temas etme yoluyla bulaşan virüsün bulunma ihtimalinin yüksek olduğu turnikeler ile kart dolum noktaları da ekiplerin dikkatli çalışmasıyla dezenfekte edildi. Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda Kartal'daki Marmaray istasyonları, koronavirüs tehlikesinin ortaya çıkmasının ardından 2. kez dezenfekte edilmiş oldu.
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Kaynak: AA

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