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Kartal'daki tuz dağı havadan görüntülendi

İstanbul'da önümüzdeki 3 gün için kar yağışı uyarısı verildi.

05.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:06
'da önümüzdeki 3 gün için kar yağışı uyarısı verildi. Olası yağış öncesi İstanbul genelinde tedbirler alınırken, yollarda kullanılacak tuzlar da hazırlandı. 'daki tuz dağı havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısı yaptı. Uyarının ardından İstanbul genelinde ekipler tarafından tedbirler alındı. O noktalardan birisi de Kartal oldu. Kartal'da karla mücadele için 58 araç hazır bekletilirken, yollarda kullanılmak üzere hazırlanan 28 bin ton tuz havadan görüntülendi
Kartal'daki tuz dağı havadan görüntülendi

İstanbul, Kartal, Güncel

Kaynak: DHA


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