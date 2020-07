Kartal'dan Çınarcık'a yüzerek ulaşacaklar

Kaynak: AA

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yüzücüler Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, Kartal 'dan Çınarcık 'a yüzmeye başladı.Dragos Sahili'nde bir araya gelen iki yüzücünün yaklaşık 28 kilometre mesafelik parkurda gözetmenliklerini emekli SAT Komandosu Namık Ekin ve İrfan Hattaoğlu, tekneyle takip ederek yapacak.Yüzücülerden Mustafa Aydoğdu sınır ötesinde görev yapan askerlere selam gönderdiğini, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda bu etkinliği askerlere hediye ettiklerini söyledi.Asıl hedeflerinin Mersin'den Kıbrıs'a doğru yüzmek olduğunu belirten yüzücü Emre Seven de "Bugün Eylül ayındaki o geçişin bir test yüzüşünü yapacağız. Sedef ve Büyükada'nın arasından geçip Çınarcık'a ulaşmaya çalışacağız. Bu bizim şu an ne pozisyonda olduğumuzu gösterecek." ifadelerini kullandı.Antrenör İrfan Hattatoğlu ise Kıbrıs öncesi bu yüzmenin bir test olduğunu, bugün 28 kilometrelik mesafeyi 10 saatte tamamlamak istediklerini söyledi.Daha önce birçok Guinness rekoru kıran 78 yaşındaki emekli SAT Komandosu Namık Ekin ise "Deniz asla hata kabul etmez, burada en büyük rakiplerimizden biri hipotermi dediğimiz vücut ısımızın düşmesi, biz de onu kolluyor olacağız. Emre hep söyler 'Bana kulacım kadar yakınsın' diyerek, uzun yüzüşleri var. Biz ona bu rekorda uzun süreli dayanıklılık antrenmanı yaptırmak istedik. Ben performans antrenörü olarak uzun süreli dayanıklılığını geliştirip bu süreçte de biraz hızlı olmasını sağlamak istiyorum." diye konuştu.İki yüzücü yaklaşık 10 dakikalık ısınmanın ardından Çınarcık'a doğru ilk kulaçlarını attı.Yüzücülerin mesafeyi, olağan şartlarda yaklaşık 10 saatte tamamlaması bekleniyor.