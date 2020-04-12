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Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi dezenfekte edildi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık emekçilerinin virüs riskinden uzak tutulması amacıyla Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte edildi.

12.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:07
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi dezenfekte edildi
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık emekçilerinin virüs riskinden uzak tutulması amacıyla Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte edildi.

Kartal'da korona virüs tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren sıkı önlemler alan ve ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten Kartal Belediyesi ve belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ve kamuda hizmet veren personelin sağlıklı koşullarda çalışması için mesaisine devam ediyor. Büyük bir özveri ile virüs salgınının gündeme geldiği ilk andan itibaren vatandaşın sağlığını korumaya yardımcı olmak için çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü, bugün de sokağa çıkma yasağı sebebiyle yoğunluğu azalan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dezenfeksiyon çalışmalarına devam etti. Salgın sebebiyle yoğun bir çalışma içerisinde olan sağlık çalışanlarının virüs riskinden uzak tutulmasına katkı sağlamak için sabahın erken saatlerinde teyakkuza geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, hastane genelinde hijyen çalışmalarını sürdürdü.

Nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfeksiyon çalışmalarına devam eden 20 kişiden oluşan ekip, bin 105 yatak kapasiteli dev hastanede yoğun bakım ünitesi hariç bütün noktalarda dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonunda görev başındaki sağlık çalışanları, özverili çalışmaları sebebiyle Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e ve Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

"Temizlik ve sağlık emekçilerine teşekkürü borç bilirim"

Sağlık emekçilerine destek olmak için Kartal Belediyesinin her zaman göreve hazır olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Yüksel, "Bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışan bütün sağlık emekçilerimize teşekkür etmeyi borç bilirim. Bizler de Kartal Belediyesi olarak onların daha iyi şartlarda çalışması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Öte yandan bu sürecin bir diğer kahramanları da Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görev yapan kıymetli çalışanlarımızdır. Bir nebze rahat nefes alabiliyorsak bu onların sayesindedir. Ekibimiz, sabahın ilk saatlerinden başlayarak ilçemizin her noktasında büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Ben buradan her bir çalışanımıza da tek tek teşekkür etmek istiyorum, iyi ki varlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Lütfi Kırdar, Kartal, Güncel
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