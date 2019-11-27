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Kartal, genç mimarların elinde yeniden tasarlanıyor

Okan Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencileri, okul bitirme projeleri kapsamında Kartal'ı yeniden tasarlıyor.

27.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:47Kartal, genç mimarların elinde yeniden tasarlanıyor
Okan Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencileri, okul bitirme projeleri kapsamında 'ı yeniden tasarlıyor. Üniversite öğrencileri, kentle alakalı hazırladıkları tasarımları, proje değerlendirme jürisine sundu.

Öğrencilerin, Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştirdiği proje sunum derslerine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın katıldı. Yaklaşık 120 öğrenci, Kartalla ilgili; ulaşımdan, kültür-sanata hazırladıkları tasarımları proje değerlendirme jürisine sundu.

Mimarlık öğrencilerinden Dilara Yorgun, "Bugün Okan Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri olarak, Kartal ile ilgili tasarımlarımızı proje değerlendirme jürisine sunduk. Jüride bulunan Kartal Belediyesi çalışanlarının özellikle genç fikirlere önem vermesi bizleri mutlu ediyor. Benim projem Kartal'ın en eski binalarından biri olan Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi ile alakalıydı. Kültür merkezinde Kartallı öğrenciler için bir müzik okulu projesini jüriye sundum" ifadelerini kullandı.

Okan Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Akademisyenlerinden Prof. Dr. Semih Eryıldız, Kartal Belediyesi yöneticilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Bugün, okulumuzda mimarlık öğrencilerimizin bitirme projesi kapsamında Kartal'ı yeniden tasarlıyoruz. Değerli jürimiz, öğrencilerimizin çalışmalarını değerlendirecekler. Tüm katılımcılarımıza ve genç fikirlere açık olan Kartal Belediyesi yöneticilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kentler kadınların ve gençlerin omuzlarında yükselir"

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, yaptığı konuşmada, bir kentin özellikle gençlerin ve kadınların omuzlarında yükselebileceğini kaydederek; "Bugün, gençlerle bir araya gelmek bizleri çok mutlu etti. Birbirinden farklı ve değerli projeleri dinledik. Özellikle gençlerin kentlere farklı bakış açıları sunduklarını görüyoruz. Biz yerel yöneticilerin görevi, bu bakış açılarını anlamak ve değerlendirmek. Tüm öğrencilerimize ve üniversite öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Okan Üniversitesi, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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