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KARTAL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA

Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,DHAKartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı.

20.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:58
Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,DHA
Kartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası o sırada altında geçmekte olduğu köprüye takıldı. Sağ iki lastiği havada kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkına döndü. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, kamyoneti kurtarma çalışmaları devam ediyor. KARTAL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA

Kaynak: DHA

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KARTAL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA
Etiketler : Kartal, DHA, Güncel

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