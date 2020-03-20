Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››(KARTAL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA - Haberler

(KARTAL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA

İlkay DİKİCİ / Kartal'da alt geçitten geçmeye çalışan kamyonet virajı dönmeye çalışırken yan yattı.

20.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:08
(KARTAL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA

İlkay DİKİCİ/

Kartal 'da alt geçitten geçmeye çalışan kamyonet virajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası köprüye takıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kartal İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Veysi Koçak 'ın kullandığı 34 PJ 2306 plakalı bir kamyonet, virajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası, o sırada altından geçmekte olduğu köprüye takıldı. Sağ iki lastiği havada kalan kamyoneti gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri kamyoneti köprünün altına iple bağladı. Kaza nedeniyle alt geçit trafiğe kapatıldı. Aracın sürücüsü Veysi Koçak, "Bu güzergahı her zaman kullanıyordum. Yaklaşık 1 aydır geçmedim. Yeni geçtiğimde fark etmedim. Sıkışıp kaldım. Allah'a şükür yaralanmadım." dedi. Kamyonet, ekiplerin çalışmasıyla takıldığı yerden kurtarılıyor.

Görüntü Dökümü:

----------

-Sıkışan kamyonetten detaylar

-Alt geçitten detaylar

-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Sürücü Röportajı


Kaynak: DHA

Etiketler : Kartal, Koçak, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya’da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı Haberler
Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

(Havadan görüntülerle) -  BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER - Haber Genç kız kavga ettiği sevgilisinin çalıştığı marketi yakmak istedi - Haber Serbest piyasada altın fiyatları - Haber Sağlık çalışanlarından Korona virüsüne karşı 'evde kalın' mesajı - Haber Karabük Belediyesi alacakları erteledi - Haber Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber
Loading