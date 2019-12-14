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Kartal için kritik hafta

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftarının önünde hata yapmak istemiyor.

14.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:45Kartal için kritik hafta
Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan , önümüzdeki hafta oynanacak olan derbisi öncesinde taraftarının önünde hata yapmak istemiyor.
Süper Lig'de çıktığı son 6 maçı kazanan ve son 8 maçta topladığı 22 puanla 2. sıraya kurulan Beşiktaş, ligin etkili futbol oynayan ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Önümüzdeki hafta Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu derbi öncesinde taraftarının önünde 3 puan almak istiyor. Bu maç öncesinde Beşiktaş'ta Dorukhan, Douglas, Victor Ruiz, N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Yeni Malatyaspor'da ise Erez Tozlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Daha önce rakibiyle ligde 4 kez karşı karşıya gelen ve bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, lider Sivasspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği haftayı hatasız kapatmak istiyor.
SERGEN YALÇIN, İNÖNÜ'DE!
Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kuran ve siyah-beyazlı kulübün efsane isimlerinden olan Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'un başında yeniden eski mabedine dönecek. Daha önce teknik direktör olarak Kayserispor ve Alanyaspor'un başında Beşiktaş'a karşı mücadele eden başarılı çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Yeni Malatyaspor'la oynadığı 4 karşılaşmada 7 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 3 gol gördü. Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde 4 isim ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolculardan Victor Ruiz, sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısını kapatırken, Necip Uysal, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek. Yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Samet Çiçek yapacak.
(Bozhan Memiş/İHA)

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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