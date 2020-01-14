Haberler » Güncel » Kartal ilçesi, akıl ve zeka oyunları turnuvası - Haber

Kartal ilçesi, akıl ve zeka oyunları turnuvası

"TÜRKİYE AKIL VE ZEKA OYUNLARI TURNUVASI" na katılım amacıyla, Kartal Özel Soğanlık Sınav Koleji, Kartal İlçesi bünyesindeki, ilkokul ve ortaokullardan seçilen öğrencilerin katılımlarıyla, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, "Kartal İlçesi Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" na ev sahipliği yapıyor.

14.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:18Kartal ilçesi, akıl ve zeka oyunları turnuvası

Öncelikle ilkokullar (Mangala, Q-Bitz, Pentago ve Equilibrio) ve ortaokullar (Mangala, Pentago, Reversive Kulami) kendi bünyesinde, dörder katagorideki (İkisi ortak: Mangala ve Pentago) katılımcılarıyla, ilçelerde düzenlenen seçmeler için adaylarınıbelirlediler. Belirlenen bu yarışmacılar, 14 Ocak 2020 Salı günü, (Bugün) Şehit Er Yıldıray Biroğlu İlkokulu, salonunda gerçekleştireceğimiz " İlçesi, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" na katılacaklar. Bu turnuvanın 8 kategorisinde kazanan birinciler, 26 Şubat 2020 tarihinde yapılacak olan, "İstanbul İli, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" na katılacaklar.

İstanbul il seçmelerinde kazanan 8 yarışmacı da, 7, 8, ve 9 Nisan tarihlerinde, Antalya' da yapılacak olan, "TÜRKİYE AKIL VE ZEKA OYUNLARI TURNUVASI" na katılmaya hak kazanacaklardır. Bu yarışmaya gitmeye hak kazanan yarışmacılar ve eşlik eden öğretmenin ücretleri, " Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu" tarafından karşılanacak.

NOT: 14 Ocak Salı günü (Bugün) yapılacak yarışmada ilkokullar saat 09.00-12.00; ortaokullar, 12.30, 15.30 saatleri arasında gerçekleşecek.


Türkiye, Kartal, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:01  Hükümlülere iş makinesi operatörlüğü ve sondörlük eğitimi verilecek
17:56  Manavgat Belediye Başkanı Sözen: "Tanzim Satışla ilgili belediye şirketimizi kurduk"
17:56  TR83 Bölgesi'nde sosyal girişimcilik ekosistemi gelişiyor
18:00  AB, İran'a yönelik yeni hamle hazırlığında
17:55  Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirtaş öğrencilerle kartopu oynadı
14.01.2020 18:04:57