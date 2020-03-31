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Kartal ilçesindeki marketler dezenfekte edildi

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kartal ilçesindeki 214 market dezenfekte edildi.

31.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:30
Kartal ilçesindeki marketler dezenfekte edildi
Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kartal ilçesindeki 214 market dezenfekte edildi.
Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce kamu kurumları, okullar, ibadethaneler ve ortak kullanım alanlarının büyük çoğunluğunda çalışmalarını tamamlayan Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün de vatandaşa hizmet vermeye devam eden marketlerde ilaçlama çalışmalarını yürüttü.
Sabahın erken saatlerinden itibaren dezenfekte çalışmalarına başlayan ekipler, 2 grup halinde önceden listelenmiş marketlerde, özel olarak hazırlanmış nano gümüş iyon ilaçlama teknolojisi ile çalışmalarını yürüttü. Özel giysi, maske ve gözlük kullanan ekipler, Kartal'da bulunan 214 markette dezenfekte işlemini tamamladı.

Dezenfekte işlemini tamamlayan ekipler, vatandaşların market içerisinde dezenfeksiyon işleminin tamamlandığına dair bilgi alması ve gönül rahatlığı ile alışverişe devam edebilmesi için, "Buranın koronavirüs enfeksiyonuna karşı dezenfeksiyonu, belediye ekiplerimiz tarafından nano gümüş iyon ilaçlama teknolojisi kullanılarak yapılmıştır." yazılı etiketler yapıştırdı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kartal, Güncel
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